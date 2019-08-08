Состоялся телефонный разговор между президентами Кыргызстана и Казахстана

CA-NEWS (KG) - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничеста также дальнейшие шаги по наращиванию казахско-кыргызского взаимодействия в свете предстоящего визита президента Казахстана в Бишкек осенью текущего года.

Касым-Жомарт Токаев пожелал мира, спокойствия, процветания братскому кыргызскому народу, говорится в сообщении пресс-службы.