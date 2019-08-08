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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Состоялся телефонный разговор между президентами Кыргызстана и Казахстана

CA-NEWS (KG) -  Сегодня состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничеста также дальнейшие шаги по наращиванию казахско-кыргызского взаимодействия в свете предстоящего визита президента Казахстана в Бишкек осенью текущего года.
Касым-Жомарт Токаев пожелал мира, спокойствия, процветания братскому кыргызскому народу, говорится в сообщении пресс-службы.
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