Узбекистан контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном
- Узбекистан, общество
- 9:04, 09 августа 2019
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- Обновлено: 9:20, 09 августа 2019
CA-NEWS (UZ) - По данным пограничных войск службы государственной безопасности (СГБ), погранслужба Узбекистана контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном и обменивается оперативной информацией с коллегами из соседних стран.
Представитель погранведомства Узбекистана заявил, что в условиях чрезвычайных ситуаций, происходящих вне зоны соприкосновения с границей, такие меры связаны с усилением технического взаимодействия на погранпостах, сбором информации.8 августа был задержан бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и водворен под стражу до 26 августа.