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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном

CA-NEWS (UZ) -  По данным пограничных войск службы государственной безопасности (СГБ), погранслужба Узбекистана контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном и обменивается оперативной информацией с коллегами из соседних стран.

Представитель погранведомства Узбекистана заявил, что в условиях чрезвычайных ситуаций, происходящих вне зоны соприкосновения с границей, такие меры связаны с усилением технического взаимодействия на погранпостах, сбором информации.

8 августа был задержан бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и водворен под стражу до 26 августа.
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