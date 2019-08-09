Узбекистан контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном

CA-NEWS (UZ) - По данным пограничных войск службы государственной безопасности (СГБ), погранслужба Узбекистана контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном и обменивается оперативной информацией с коллегами из соседних стран.

Представитель погранведомства Узбекистана заявил, что в условиях чрезвычайных ситуаций, происходящих вне зоны соприкосновения с границей, такие меры связаны с усилением технического взаимодействия на погранпостах, сбором информации.