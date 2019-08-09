В Узбекистане сняли первый фильм-катастрофу

CA-NEWS (UZ) - Национальное агентство "Узбеккино" завершило съемки по государственному заказу фильма «101 рейс». Это первый отечественный фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях 11 сентября 2011 года в Нью-Йорке.

Созданная режиссером Акромом Шохназаровым картина тему теракта 11 сентября в Нью-Йорке, станет первым фильмом-катастрофой, снятой в Узбекистане.

Действие развернется на борту воздушного судна НАК «Узбекистон хаво йуллари», которое летело рейсом 101 из Ташкента в Нью-Йорк 11 сентября 2001 года – в день, когда в США произошла серия терактов,

По словам кинопродюсера Равшана Норбоева, фильм, который выйдет на большие экраны в Узбекистане к концу 2019 года, «основан на реальных событиях»:

«Если помните, североамериканское воздушное пространство было на некоторое время закрыто в результате террористических атак 2001 года в Нью-Йорке. Самолёт Боинг-767 авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", перевозивший 180 пассажиров рейсом 101, столкнулся с проблемой в воздухе. Фильм рассказывает об этой проблеме и о мужестве узбекского пилота, который смог её решить», - сказал Равшан Норбоев.

Сценарий фильма был написан драматургом Шахсанам Сафиевой под художественным руководством писателя Эркина Аъзама.

По словам Абдумалика Турдиева, архитектора и искусствоведа из Ташкента, художественная интерпретация произошедшего события не всегда выходит успешно.

«Сложно сделать боевик без достаточной финансовой поддержки. Образы могут казаться неестественными. Трудно убедить аудиторию, которая выросла на голливудских фильмах. Я не поддерживаю идею, что хороший фильм можно сделать за небольшие деньги. Я видел отрывки из фильма. Работы художников, особенно художника по костюмам Шахнозы Абдуллажоновой, заслуживают восхищения», - сказал критик Абдумалик Турдиев.

Критик говорит, что знает реальную историю фильма: «Я знаю летчика Зарходжу Саидазимова. Он был награжден премией Героя Узбекистана за спасение 180 пассажиров от неизбежной опасности», - сказал Абдумалик Турдиев.

По его словам, 101-й рейс, пилотируемый Зарходжой Саидазимовым, оказался в водовороте проблем, когда он прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года.

Из-за атак террористов, узбекскому самолету тогда запретили приземлиться в аэропорту Джона Кеннеди, и пилоты были вынуждены лететь обратно с 200 пассажирами на борту. Героям кинокартины предстоит посадить самолет, в условиях турбулентности, нехватки топлива, отказа одного из двигателей и даже вероятного захвата воздушного судна.

По словам кинопродюсера Равшана Норбоева, образ узбекского героя Зарходжи Саидазимова сыграл известный актер Хашим Арсланов.

«Кастинг был сложным. Из почти сорока кандидатов мы выбрали Хашима Арсланова. В кадре он выглядел привлекательным и серьезным и на сто процентов справился с искусством визуального выражения мимики и внутренних переживаний», - сказал Равшан Норбоев.