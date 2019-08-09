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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Кыргызстане в ходе телефонного разговора с Жээнбековым

CA-NEWS (UZ) -  Вечером 8 августа в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова была особо подчеркнута важность сохранения мира и стабильности в Кыргызстане. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки в соседней стране в рамках действующего законодательства, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечена необходимость тесного взаимодействия по вопросам правового оформления узбекско-кыргызской государственной границы и укрепления ее безопасности в соответствии с Договором о мерах доверия на границе.

В заключение беседы лидеры двух стран подтвердили твердую приверженность дальнейшему активному развитию полномасштабного сотрудничества, укреплению двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

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