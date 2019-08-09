РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Армия Узбекистана получила 24 турецких бронеавтомобиля «Эйдер Ялчин»

CA-NEWS (UZ) -  Вооруженные силы Узбекистана получили партию из 24 турецких бронемашин "Эйдер Ялчин" 4Х4. Об этом сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на источники в турецком ВПК.

Как пишет издание, в 2017 году турецкая частная оборонная компания Nurol Makina подписала с узбекской UzAuto меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного производства на предприятии в Узбекистане 1000 бронированных машин "Эйдер Ялчин". Меморандум предусматривал поставку первых 24 машин в Узбекистан из Турции, с дальнейшим их производством на узбекском предприятии и разрешением продавать в третьи страны.

По словам Э.Айкола, бронемашины будут применяться для охраны границ страны с Афганистаном и предотвращения проникновения боевиков в Узбекистан.

ББМ «Эйдер Ялчин» широко использовалась ВС Турции в операциях на востоке страны и в некоторых районах Сирии. В мае 2019 года появилась информация о ведущихся переговорах по поставке ББМ «Эйдер Ялчин» Вооруженным силам Венгрии.

print
Комментарии
  • В Таджикистане зарегистрировано землетрясение
  • Пакистан вышлет индийских дипломатов и отзовет своих из Нью-Дели
  • В Ташкенте спорткар попал в ДТП. Похожий автомобиль запечатлен на фотографии членов семьи президента Узбекистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×