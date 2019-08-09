Армия Узбекистана получила 24 турецких бронеавтомобиля «Эйдер Ялчин»

CA-NEWS (UZ) - Вооруженные силы Узбекистана получили партию из 24 турецких бронемашин "Эйдер Ялчин" 4Х4. Об этом сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на источники в турецком ВПК.

Как пишет издание, в 2017 году турецкая частная оборонная компания Nurol Makina подписала с узбекской UzAuto меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного производства на предприятии в Узбекистане 1000 бронированных машин "Эйдер Ялчин". Меморандум предусматривал поставку первых 24 машин в Узбекистан из Турции, с дальнейшим их производством на узбекском предприятии и разрешением продавать в третьи страны.

По словам Э.Айкола, бронемашины будут применяться для охраны границ страны с Афганистаном и предотвращения проникновения боевиков в Узбекистан.

ББМ «Эйдер Ялчин» широко использовалась ВС Турции в операциях на востоке страны и в некоторых районах Сирии. В мае 2019 года появилась информация о ведущихся переговорах по поставке ББМ «Эйдер Ялчин» Вооруженным силам Венгрии.