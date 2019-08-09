В МИД Узбекистана прошла встреча с руководителем движения «Талибан»

CA-NEWS (UZ) - 8 августа в министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса Движения «Талибан» в г.Дохе во главе с его руководителем муллой Бародаром Ахундом, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира.

Мулла Бародар выразил признательность руководству Узбекистана за постоянное внимание к Афганистану и особо подчеркнул, что благодаря усилиям Узбекистана афганская проблема вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества.

Глава политического офиса Движения «Талибан» поддержал предложение о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде. Им отмечена его своевременность и актуальность в свете нынешних реалий в Афганистане и выражена благодарность за готовность создания необходимых условий для проведения этой встречи.

В ходе переговоров ещё раз подчеркнуто право афганского народа самому решать свою судьбу и строить своё будущее.