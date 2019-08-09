В Пакистане арестовали дочь экс-премьера Наваза Шарифа

CA-NEWS (CA) - В Лахоре арестована Марьям Наваз, глава оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига", дочь бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя партии Марьям Аурангзеб.

«Марьям Наваз арестована. Национальное бюро по борьбе с коррупцией задержало ее в Лахоре, нам не сообщили о причинах или основаниях для ее ареста», — заявила официальный представитель партии Марьям Аурангзеб.

Напомним, что 24 декабря 2018 года бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Его дочь Марьям Наваз также подозревается в коррупционной деятельности, в 2018 году она уже находилась под стражей, однако ее освободили до принятия судом окончательного решения по делу.