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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как глава Пентагона назвал лошадь, подаренную ему коллегой из Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд подарил лошадь главе министерства обороны США Марку Эсперу. Эспер назвал его «Маршалл» в честь Джорджа Маршалла, министра обороны США и государственного секретаря.

Напомним, глава Пентагона находится с визитом в Монголии для укрепления военных связей.

24-часовая остановка министра обороны США Марка Эспера в Монголии состоялась 8 августа.

Эспер говорит, что у него нет конкретных целей визита, связанных с тем, как Пентагон может расширить свое военное сотрудничество с Монголией. Вместо этого он говорит, что хочет построить более крепкие отношения на высших уровнях обороны.

Также он написал на своей странице в соцсети:

«Сегодня Министр обороны Энхболд и я обсудили общие ценности США и Монголии - приверженность демократии и правам человека. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы укрепить наши отношения и достичь наших целей. Мы гордимся тем, что являемся вашим «третьим соседом».

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