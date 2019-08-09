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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор в июле не пропустил 239 тонн растительной и животноводческой продукции из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана
Россельхознадзор
Россельхознадзор

CA-NEWS (TJ) -  В июле на российско–казахстанском участке государственной границы РФ сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили 19 случаев нарушений при ввозе растительной и животноводческой продукции из Казахстана.

В 14 случаях не были допущены к ввозу 218 тонн растительной продукции (арбузы, дыни, виноград, абрикосы, нектарины, персики, яблоки, сливы, лук, баклажаны, томаты, перец, мука происхождением Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан), которая следовала в регионы Российской Федерации. Причинами возврата продукции стали отсутствие фитосанитарных сертификатов, недействительные фитосанитарные сертификаты и нарушение правил маркировки растительной продукции.

В пяти случаях не была допущена к ввозу 21 тонна животноводческой продукции (мясо птицы, мед, молочная продукция, рыба, кишечное сырье), которая следовала на территорию России без ветеринарных сопроводительных документов.

В соответствии с требованиями законодательства ввоз на территорию РФ данной растительной и животноводческой продукции в виду ее потенциальной опасности был запрещен. Перевозчикам выданы предписания на возврат грузов, виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушение порядка ввоза. Машины с продукцией под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращены отправителям.

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