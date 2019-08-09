РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане создана Ассоциация гастрономического туризма

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистана начала свою деятельность Ассоциация гастрономического туризма, сообщила пресс-служба посольства РУ в Кыргызстане.

Целью Ассоциации является организация различных мероприятий в сфере гастрономического туризма, в том числе выставок, фестивалей, форумов, семинаров, научных конференций, круглых столов, конкурсов и других мероприятий, посвящённых гастрономической истории узбекской кулинарии, а также реализация различных проектов, способствующих развитию туризма.

В целях продления туристического сезона в стране, ассоциация будет регулярно проводить международный фестиваль национальной кухни «Лаззат Узбекистан» в ноябре каждого года, привлекать международные туристические агентства и организовывать региональные гастрономические туры по всему Узбекистану.
Кроме этого, члены ассоциации будут награждаться в таких номинациях, как «Лучший ресторан года», «Официантка года», «Лучший менеджер ресторана», «Шеф-повар года».

«Узбекская кухня – одна из главных достопримечательностей нашей страны для иностранных туристов. Деятельность Гастрономической ассоциации также предусматривает создание и популяризацию гастрономических брендов Узбекистана», – сказала председатель ассоциации Гулноза Одилова.

По ее словам, в Узбекистане будет создан музей узбекской национальной гастрономии, который обеспечит всестороннюю презентацию узбекской национальной кухни и ее истории для иностранных туристов. В музее также будут проводиться международные научные конференции и презентации для туристических агентств страны.

print
Комментарии
  • В городах Узбекистана ощущалось землетрясение силой 2 балла
  • Таджикистан и Иран отметили необходимость завершения работ в тоннеле «Истиклол»
  • В исторической части Шахрисабза запретили строить без одобрения ЮНЕСКО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×