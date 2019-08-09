В Худжанде судят последователя «Свидетелей Иеговы» за «разжигание религиозной розни»

CA-NEWS (TJ) - Суд над 68-летним последователем «Свидетелей Иеговы» Шамилем Хакимовым, которого обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной розни, продолжится 20 августа, сообщает правозащитная организация Forum 18. Шамиль Хакимов отвергает выдвинутое против него обвинение, передает Радио Озоди.



Суд города Худжанда накануне отложил рассмотрение уголовного дела в отношении Шамиля Хакимова после того, как защита подсудимого ходатайствовала о предоставлении ему переводчика на русский язык.

Шамиль Хакимов был задержан в феврале нынешнего года по обвинению в распространении запрещенной религиозной литературы и хранении фото и видеоматериалов экстремистского характера. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Forum 18, в деле фигурирует Библия на таджикском языке, экспертиза которой была проведена в 2016 году тремя местными имамами и специалистами Комитета религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана. Перевод книги осуществлен в Institute for Bible Translation.

В заключении экспертов говорится, что книга не соответствует официальному ханафитскому мазхабу, и ее распространение может привести к религиозной вражде в таджикском обществе, отмечает Forum 18.

Сухроб Рустамзода, руководитель отдела религии хукумати Согдийской области 8 августа в беседе с Радио Озоди подтвердил проведение экспертизы, конфискованной у Шамиля Хакимова книги.

Правозащитники из Forum 18 обеспокоены тем, что сотрудники правоохранительных органов оказывают давление на последователя «Свидетелей Иеговы», несмотря на то, что Хакимов страдает от повышенного давления и недавно перенес операцию на ноге. Допросы обвиняемого и его соратников сотрудниками Управления борьбы с организованной преступностью УМВД по Согдийской области продолжались с февраля по май по несколько часов, говорится в сообщении Forum 18. Власти отказали «Свидетелям Иеговы» в юридической помощи подсудимому.

Шамиль Хакимов, по словам правозащитников, подал заявление в прокуратуру Согдийской области об угрозах со стороны сотрудников УБОП, но оно так и не было рассмотрено.

Власти в Согдийской области ранее опровергали сообщения о допросах с пристрастием и пытках сторонников организации «Свидетели Иеговы».

Напомним, осенью 2017 года военный суд Хатлонской области приговорил солдата срочной службы 18-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» Даниила Исломова к шести месяцам заключения за отказ носить военную форму по религиозным убеждениям.

Даниил Исломов был призван в армию в апреле этого года военным комиссариатом района Фирдавси города Душанбе и направлен для прохождения срочной службы в воинскую часть, расположенную в Курган-Тюбе. Еще в военкомате юноша заявил, что ношение военной формы противоречит его религиозным убеждениям. Он был согласен на альтернативную гражданскую службу в армии, но ему в этом отказали. Позже юношу обвинили в уклонении от исполнения обязанностей военной службы (статья 376 Уголовного кодекса Таджикистана).

Организация «Свидетели Иеговы», которую некоторые исследователи называют христианской сектой, в Таджикистане действовала с 1997 года. Осенью 2007 года деятельность «Свидетелей Иеговы» была временно приостановлена, а ровно через год суд военного гарнизона города Душанбе постановил полностью запретить функционирование этой религиозной организации. Власти тогда заявили, что представители организации систематически нарушали статьи закона «О религии и религиозных организациях» и не реагировали на неоднократные предупреждения.

В 2015 году Европейская Ассоциация Свидетелей Иеговы (ЕАСИ) на заседании ОБСЕ заявила, что последователи «Свидетелей Иеговы» в Таджикистане подвергаются преследованиям со стороны властей и не могут исповедовать свою веру частным образом или совместно с другими. «Государство не позволяет незарегистрированным общинам исповедовать свою религию публично. Эти общины не могут по закону производить, ввозить, вывозить или распространять религиозные материалы», - говорилось в заявлении. ЕАСИ выразила обеспокоенность и тем, что сотрудники ГКНБ Таджикистана многократно вызывали местных Свидетелей Иеговы на допрос и оказывали на них давление, чтобы они подписали самоинкриминирующие заявления.