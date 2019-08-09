Чтобы выжить, человечество должно изменить подходы к сельскому хозяйству и отказаться от мяса, - доклад

CA-NEWS (CA) - Деградация земель и изменение климата - это взаимосвязанные явления. Рациональное использование земельных ресурсов поможет сократить выбросы парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Замедление глобального потепления, в свою очередь, спасет почвенный покров Земли от эрозии, а человечество - от голода. Об этом говорится в новом докладе Межправительственной комиссии по изменению климата. Его авторы также предлагают кардинально изменить рацион питания, в том числе потреблять меньше мяса.

Согласно докладу, рост сельскохозяйственного производства, в том числе чрезмерное увлечение биоэнергетикой, не должен приводить к истощению земельных ресурсов и увеличению выбросов парниковых газов в атмосферу. Безусловно, почва нужна для того, чтобы прокормить население мира, в том числе обеспечивать биомассу для возобновляемых источников энергии, но с каждым годом, по мере деградации, земля становится менее плодородной. К тому же значительно снижается способность почвы поглощать углерод. Это ускоряет изменение климата, а стремительное глобальное потепление приводит к дальнейшей деградации земельных ресурсов.

Авторы доклада, подчеркивают, что человек оказывает негативное влияние на 70 процентов покрова земли, не считая ледников.

На сегодняшний день уже треть всего почвенного покрова Земли пострадала от эрозии, герметизации и засоления, вымывания органических веществ, подкисления, загрязнения, уплотнения грунтов и других негативных процессов. В последующие 25 лет деградация земель может привести к сокращению мирового производства продовольствия по меньшей мере на 12 процентов, что чревато повышением мировых цен на продукты питания и сбоями в цепочке поставок.

«Рациональное управление земельными ресурсами поможет замедлить и в некоторых случаях обратить вспять такие неблагоприятные процессы», - считает Киото Танабе, один из авторов нового доклада.

На территориях, превращающихся в пустыни, проживает 500 миллионов человек, и больше всех страдают жители Азии, Сахеля, Ближнего Востока и Арабского полуострова, отмечают эксперты. В глобальном масштабе недоедают 820 млн человек. Но выход есть. Рациональное землепользование будет способствовать также решению проблемы изменения климата.

«Ведь на сельское и лесное хозяйство и другие виды землепользования приходится 23 процента всех выбросов парниковых газов. В то же время природные процессы на земле поглощают почти треть выбросов углекислого газа, который является результатом использования ископаемого топлива и промышленной деятельности», - заявил Джим Ския, сопредседатель одной из рабочих групп, участвовавших в подготовке доклада.

По мнению экспертов, важную роль в борьбе с изменением климата может сыграть сокращение продовольственных потерь и переход на сбалансированную диету, в которую входят продукты растительного происхождения, например, зерно, бобовые, фрукты и овощи, а также продукты животных, которые производят небольшие эмиссии парниковых газов. Авторы доклада предлагают переходить на растительную пищу и отказаться от мяса. Это приведет к снижению выбросов метана, который производит крупный рогатый скот.

В подготовке доклада участвовали 107 ученых из более 50 стран, причем более половины из них - специалисты из развивающихся стран, которые больше других страдают от изменения климата.

В 2015 году государства приняли Парижское соглашение, в котором пообещали удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов Цельсия, а по возможности – на уровне 1,5 градуса Цельсия по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи.

Новый доклад будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров по климату и защите окружающей среды в Нью-Дели, Индия, в сентябре и в Сантьяго, Чили, в декабре.