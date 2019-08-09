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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана прибыл в Национальную туристическую зону «Аваза»

CA-NEWS (TM) -  Утром 9 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл в Национальную туристическую зону «Аваза», расположенную на побережье Каспия, где сформировался современный морской курорт международного уровня. В столичном Международном аэропорту главу государства провожали официальные лица. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Через некоторое время президентский самолёт приземлился в Международном аэропорту города Туркменбаши Балканского велаята. Здесь главу государства встретили члены правительства, руководители военных и правоохранительных органов страны.

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Из воздушной гавани Бердымухамедов направился в Национальную туристическую зону «Аваза».

Президент проследовал далее на велосипеде. По маршруту следования глава государства распорядился постоянно держать в центре внимания вопросы, касающиеся регулярного проведения работ по поддержанию экологического благополучия «Авазы», расширению создаваемых на её территории зелёных зон, благоустройству парков, отмечает агентство.

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