На оптовом рынке «Абу Сахий» в Ташкенте готовятся снести частные магазины

CA-NEWS (UZ) - На оптовом рынке «Тошкент савдо маркази», известном как «Абу Сахий», будут снесены более тридцати магазинов, принадлежащих частным предпринимателям. Руководство рынка уже предупредило об этом владельцев магазинов, передает centralasian.org.



В уведомлении о сносе, подписанном 3 августа генеральным директором Алишером Хусаиновым «Тошкент савдо маркази», сказано, что магазины будут снесены в связи со строительством на их месте современного многоэтажного паркинга.

В уведомлении также сказано, что владельцы подлежащих сносу магазинов будут обеспечены новыми местами в торговом центре.

Однако некоторые предприниматели, владеющие магазинами на оптовом рынке «Тошкент савдо маркази», говорят, что недовольны предстоящим сносом.

Владелец одного из магазинов сказал, что предпринимателей предупредили, что магазины будут снесены в течение 15 дней. Однако им до сих пор не сообщили о том, на каких условиях нам будут предоставлены новые магазины.

"В прошлом году они продали нам нынешние магазины по 240-260 миллионов сумов (28-30 тысяч долларов США). А теперь хотят снести их и обещают предоставить новые места на оговоренных условиях. Но какими будут эти оговоренные условия, нам до сих пор ничего неизвестно. Если они предоставят нам новые магазины в аренду, то какая будет стоимость арендной платы? Об этом никто ничего не говорит," – сказал владелец подлежащего сносу магазина.

Один из руководящих сотрудников оптового рынка «Тошкент савдо маркази» говорит, что сносы магазинов предпринимателей связаны с ростом количества автомобилей на рынке и нехваткой парковочного места.

– Территория рынка переполнена автомобилями. Здесь происходит много аварий. Теперь мы решили навести порядок. Рядом с торговым центром появится многоэтажная стоянка для посетителей рынка. А владельцам подлежащих сносу магазинов будут предложены новые уютные магазины, – сказал представитель «Тошкент савдо маркази».

Однако он не ответил на вопрос о том, на каких условиях владельцы сносимых магазинов получат новые места.

В Узбекистане уже не первый год массово сносят частные магазины. Ранее неоднократно сообщалось о том, что владельцы сносящихся магазинов не могут получить компенсацию или новые места для торговли.

Основанный в 2006 году младшим зятем бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Тимуром Тилляевым оптовый рынок «Абу Сахий» в 2017 году сменил название и владельца.

Нынешний глава государства Шавкат Мирзияев заявлял, что государственный бюджет страны недополучил от прибыли бывшего рынка «Абу Сахий» несколько десятков миллионов долларов, которые были выведены за границу.

По данным Генпрокуратуры, после преобразования в январе 2018 года в комплекс «Тошкент савдо маркази» и привлечения иностранного инвестора, увеличились поступления в бюджет, расширился ассортимент продаваемых товаров и снизились цены.