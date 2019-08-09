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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Семья из пяти человек пропала в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы при странных обстоятельствах пропала семья из пяти человек, сообщает Тengrinews.kz.

Информация о розыске появилась на странице общественника Ислама Угушева в Facebook. По его словам, пропали 41-летний Андрей и 39-летняя Наталья Чурилины. Вместе с ними исчезли трое их детей - Ангелина (12 лет), Давид (девять лет) и Даниил (семь лет). Семья не выходила на связь с 4 августа.

"По месту проживания никто не открывает, соседи никакими сведениями о местонахождении семьи не обладают. Особые приметы: все взрослые и дети являются глухонемыми, общаются жестами. Не предупреждали об отъезде. Муж и жена - на вид 35-40 лет. Высокого роста. Крупного телосложения. Волосы светлые", - сообщили родные и близкие.

Последний раз с родственниками семья Чурилиных общалась 3 августа. Выходили в Сеть 4 августа. Сейчас родные обратились в полицию Алатауского района.

Как пишет общественник Ислам Угушев, по сведениям полиции, машина семьи была зафиксирована камерами слежения на Капчагайской трассе утром 4 августа. Предположительно, семья выдвинулась на рыбалку к реке Или. Андрей Чурилин управлял автомобилем Mazda 323, 2001-2002 года выпуска, синий универсал, госномер A094ZOO.

"Убедительная просьба ко всем неравнодушным жителям города Алматы и Алматинской области оказать максимальное содействие в поисках без вести пропавшей семьи. Любую потенциально важную информацию можно сообщить по номерам телефонов: +7 777 044 37 50 - Дмитрий, +7 707 252 61 00 - Совет общественной безопасности", - говорится в сообщении.

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