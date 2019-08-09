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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главам трех областей, раскритикованных Мирзиёевым, дали шанс восстановить доверие

CA-NEWS (UZ) -  Главы Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей Узбекистана продолжат работать на своих должностях, несмотря на грубые нарушения в этих регионах имущественных прав граждан и предпринимателей, связанные со сносом объектов недвижимости и изъятием земельных участков.

Как сообщают местные СМИ, об этом говорится в заявлении администрации президента и кабинета министров.

«Принимая во внимание масштабы ущерба, требующего возмещения, важность восстановления и обеспечения полного материального и морального удовлетворения пострадавшего населения, немедленное увольнение глав областей и других ответственных лиц с занимаемых постов станет для них самым легким выходом из сложившейся ситуации и переложит всю ответственность и тяжесть предстоящих работ на их преемников», – отмечается в заявлении.

Сообщается, что президент Шавкат Мирзиёев в свою очередь поддержал предложение о целесообразности «обеспечения личного участия руководителей соответствующих регионов в работе по исправлению допущенных ими ситуации на местах, полного восстановления имущественных прав граждан и их доверия к власти».

Напомним, что 2 августа на видеоселекторном совещании, посвященном анализу развития малого бизнеса и предпринимательства, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обрушился с гневной критикой на глав трех областей за массовые сносы имущества жителей и предпринимателей. В ходе мероприятия он поручил премьер-министру Абдулле Арипову, чтобы провинившиеся главы областей выступили с обращением в Интернете и извинились за допущенные ошибки.

Спустя несколько дней хокимы трех областей публично извинились перед народом, главой государства, блогерами и международной общественностью за ошибки, допущенные при сносе имущества жителей и предпринимателей. Гнев главы государства вызвали протесты людей в трех областях республики, вызванные незаконными сносами имущества жителей и предпринимателей.

Массовые сносы в Риштанском районе Ферганской области стали мишенью многочисленной критики узбекистанцев в социальных сетях. А в Яккабагском районе Кашкадарьинской области 20 июля предприниматель облил бензином и поджег заместителя хокима (главы) района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева, который пытался незаконно снести его двухэтажный магазин, построенный в кредит.

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