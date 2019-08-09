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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

В заседании ЕМПС участвовали премьер-министры России Д.Медведев, Беларуси — С.Румас, Армении — Н.Пашинян, Кыргызстана — М.Абылгазиев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т.Саркисян.

Перед началом мероприятия состоялась встреча глав делегаций стран с Президентом Кыргызстана С.Жээнбековым.

Участники заседания ЕМПС рассмотрели 15 вопросов повестки дня по дальнейшему развитию интеграционных процессов, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Стороны отметили 25-летие идеи Евразийской интеграции, выдвинутой Первым президентом РК – Н.А.Назарбаевым и 5-летие подписания Договора о создании Евразийского Экономического Союза.

Главы Правительств обменялись мнениями по вопросам регулирования алкогольного, финансового рынка, распределения ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС.

Обсуждены концептуальные вопросы трансграничного информационного взаимодействия, развития промышленной кооперации, агропромышленного комплекса стран Союза, а также сотрудничества таможенных служб государств — членов Таможенного Союза.

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