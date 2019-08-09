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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ГУВД Узбекистана прокомментировало применение сотрудником огнестрельного оружия (видео)

CA-NEWS (UZ) -  8 августа Главное управление внутренних дел Ташкента прокомментировало распространившееся в соцсетях видео, на котором сотрудник внутренних дел использовал огнестрельное оружие в отношении водителя автомобиля.

Как сообщается, видеоинформация о данном инциденте была опубликована на информационных ресурсах ГУВД г. Ташкента 7 августа. Видеоролик широко распространился в социальных сетях. В нем показано, сотрудник внутренних дел открыл стрельбу на перекрестке, направив оружие на автомобиль.

«Вместе с тем, сообщаем, что причины непроизвольного выстрела устанавливаются, в том числе, будет проверена версия о неисправности оружия», - говорится в заявлении ГУВД.

По данным ведомства, применение огнестрельного оружия сотрудником органов внутренних дел регламентировано законом, где сказано, что сотрудник имеет право применять огнестрельное оружие при остановке транспортного средства путем его повреждения, если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью граждан и отказывается остановиться несмотря на законные требования сотрудника органа внутренних дел (статья 24 «Применение огнестрельного оружия»).

Ранее ГУВД сообщило, что инцидент произошел в Мирзо-Улугбекском районе 7 августа в 12:15 по местному времени.

Согласно сообщению, автомобиль Lacetti выехал на встречную полосу движения. На требование инспектора ДПС остановиться водитель не подчинился и скрылся.

«В настоящее время опознаны номерной знак автомобиля и его водитель. Принимаются меры по его задержанию», - сказано в сообщении.

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