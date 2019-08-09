В Таджикистане женщину, отравившую свою семью, осудили на 24 года

CA-NEWS (TJ) - Кулябский зональный суд приговорил к 24 годам колонии жительницу района Хамадони, которая отравила мужа и двух детей, подсыпая им яд в пищу.

Следствие установило, что Мавлуда Одилова отравила членов своей семьи аммиачной селитрой, ядохимикатом, который широко используется в сельском хозяйстве, сообщил Радио Озоди источник в суде. Дети и муж Одиловой, по его словам, скончались от отправленной пищи в прошлом году: 6-летняя Мохинав и 3-летняя Басгуль – в июле, а глава семейства Курбонали Нуралиев – в сентябре.

«Судом было принято во внимание наличие у подсудимой маленького ребенка: Мавлуда Одилова будет отбывать наказание в колонии общего режима», - отметил источник.

Родные и близкие Мавлуды Одиловой отказались комментировать вердикт суда. «Ее посадили, нам нечего сказать», - вымолвила Муслима Холова, мать осужденной женщины.

Будут ли родными предприняты попытки опротестовать решение суда - пока неизвестно.

Но родственники Курбонали Нуралиева, мужа Мавлуды Одиловой, остались довольны приговором суда. «Справедливость восторжествовала», сказали они в беседе с Радио Озоди.

Ранее Муслима Холова утверждала, что ее дочь не виновата, так как она сама тоже отправилась и попала в больницу. Мавлуда Одилова также заявила следователям, что не считает себя виноватой, потому что не могла посягнуть на жизнь собственных детей и мужа.

Источник в прокуратуре Хатлонской области сказал 12 декабря в беседе с Радио Озоди, что Мавлуда Одилова была арестована после повторной экспертизы тел погибших. «С самого начала Одилова призналась в содеянном, потом отказалась от собственных показаний. Поэтому прокуратуре пришлось провести повторное расследование и после подтверждения причастности Одиловой к отравлению, она была взята под стражу», - сказал источник.

Курбонали Нуралиев, похоронив двух дочек в июле, ушел из жизни 9 сентября. Согласно заключению судмедэкспертизы, мужчина также скончался от отравления ядохимикатом. Кстати, еще при жизни Курбонали Нуралиев обвинял свою супругу в смерти дочерей. Тогда он сообщил, что несколько членов семьи, в том числе его сестры и племянницы, также отравились после употребления в пищу колбасы и были госпитализированы.

Мавлуда Одилова ранее говорила, что не считает себя причастной к отравлению, и узнала о смерти мужа только спустя два дня. При этом она призналась, что не была счастлива в браке, и муж часто бил ее. Муслима Холова, мать осужденной, также утверждала, что зять по различным надуманным предлогам избивал и оскорблял ее дочь. «Однажды он связал ее по ногам и рукам и, жестоко избив, оставил в коровнике», - говорила она.

По информации местных СМИ, от приготовленной Мавлудой Одиловой пищи в целом отравились 9 человек, в том числе, ее полуторагодовалый малыш, а также свекр и свекровь, но врачам удалось спасти им жизнь.

Напомним, в январе прошлого года суд Хатлонской области приговорил к 18 годам лишения свободы жительницу Пянджского района, обвиненную в отравлении родственников мужа. Согласно материалам уголовного дела, 39-летняя жительница села Турдишайх Пянджского района Махпора Хикматова, по крайней мере четырежды пыталась убить родственников мужа, подсыпая им яд в пищу. В результате скончались двое, 38 получили сильную интоксикацию.