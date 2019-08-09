В Узбекистана начала работу народная приемная министерства обороны

CA-NEWS (UZ) - В целях обеспечения открытости и гласности деятельности Министерства обороны Узбекистана начала свою деятельность Народная приемная, целями которой являются ускоренное решение волнующих наших соотечественников проблем, изучение их мнений и предложений касательно осуществления реформ в военной сфере.

В церемонии открытия приемной приняли участие заместитель министра обороны генерал-майор Азизбек Икрамов, начальники управлений и другие заинтересованные лица.

В этот день Азизбек Икрамов принял граждан, обратившихся в Народную приемную Миноборонқ. В ходе приема рассмотрено почти 50 обращений. Ряд проблем был решен на месте.

"Я приехала из Денауского района Сурхандарьинской области, – говорит вдова покойного военнослужащего Норпулата Курбонова Ирода Алибоева. – У меня двое детей. В данный момент мы живем в доме у свекра, в котором помимо нас живут еще две невестки. Дети подрастают. Мне не дает покоя мысль об отдельном жилье. Поэтому я обратилась в Министерство обороны. Мне дали надежду – пообещали выделить квартиру в Сурхандарье. Я так счастлива, что нет слов. Очень признательна руководству Министерства обороны за то, что не оставили мое обращение без внимания".