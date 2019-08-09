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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Компания «Оюу толгой» сконцентрировала в госбюджет Монголии $107 млн в качестве налога

CA-NEWS (MNG) -  Компания «Оюу толгой» представила финансовый отчет за второй квартал 2019 года. По состоянию на первое полугодие текущего года компания сконцентрировала в госбюджет 106.5 млн.долларов США или 283 млрд тугриков ($107 млн) в качестве налога. Из них 106 млрд.тугриков за выплату роялти и 153 млрд. за уплату НДС, говорится в отчете компании, передает Montsame.

Кроме того, в 2010-2019 годах компания перечислила в бюджет 2.4 млрд.долларов США в качестве налогов и сборов. За этот же период расходы компании внутри страны составили 9.5 млрд.долларов.

В первой половине текущего года было переработано 20 млн.тн руды. Из них объем произведенного концентрата составил 391 тыс.тн., в том числе 85 тыс.тн меди и 192 тыс.унции золота.

По состоянию на первое полугодие этого года 93 процента от общего числа работников составляют монголы, а 22 процента из них являются жителями аймака Умнуговь. Из них 53 процента заняты в разработке подземного рудника.

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