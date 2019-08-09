Эковелополиция появилась в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане создано первое подразделение велосипедной полиции, транспортные средства которого работают на солнечных батареях. Об этом сообщили СМИ.

Указание о создании нового подразделения дал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в ходе посещения Национальной туристической зоны "Аваза", где оно и начало работу.

По данным Государственного информагентство Туркменистана, велоподразделение полиции будет не только нести обычную службу, но и принимать участие в традиционном сентябрьском месячнике под девизом "Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни", а также в других акциях, которые устраиваются в школах и детских учреждениях.

Напомним, что 9 августа прибывший в "Авазу" глава государства, совершил велопробежку.