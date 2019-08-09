Президент Туркменистана провёл встречу с главой «Çalik Holding»

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8 августа принял председателя правления «Çalik Holding» Ахмета Чалыка, прибывшего в страну для участия в мероприятиях первого Каспийского экономического форума, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи руководитель «Çalik Holding» проинформировал президента Туркменистана о реализации доверенных компании проектов и выполнении ранее данных поручений. Состоялся обмен мнениями по проектам в сфере ТЭК и в области совершенствования инфраструктуры здравоохранения и др.

В частности, было сообщено о проводимых работах по строительству линии электропередачи напряжением 500 киловольт вдоль трассы транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Отмечалось, что строительство ведётся согласно намеченному плану.

Как подчеркнул туркменский лидер, реализация проекта ТАП даст возможность экспорта электроэнергии транзитом и в другие страны Юго-Восточной Азии, правительства которых неоднократно заявляли о высокой заинтересованности в скорейшем осуществлении данного проекта. В этой связи глава государства заострил внимание руководителя «Çalik Holding» на необходимости обеспечения высокого качества и выполнения всех работ в установленные контрактом сроки.

На рассмотрение президента были также представлены предложения по реализации новых проектов с участием «Çalik Holding».