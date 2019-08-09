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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана принял двух конгрессменов США

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял членов Палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса и Рика Кроуфорда, сообщает Акорда.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами, а также актуальная региональная повестка дня.

«США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения», – отметил глава государства.

Американские законодатели поздравили К. Токаева с победой на президентских выборах и пожелали успехов в реализации намеченных реформ.

Конгрессмены высоко оценили роль Казахстана в укреплении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, подчеркнули важность совместных усилий в деле социально-экономического восстановления Афганистана.

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