Президент Казахстана принял двух конгрессменов США

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял членов Палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса и Рика Кроуфорда, сообщает Акорда.



В ходе встречи обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами, а также актуальная региональная повестка дня.

«США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения», – отметил глава государства.

Американские законодатели поздравили К. Токаева с победой на президентских выборах и пожелали успехов в реализации намеченных реформ.

Конгрессмены высоко оценили роль Казахстана в укреплении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, подчеркнули важность совместных усилий в деле социально-экономического восстановления Афганистана.