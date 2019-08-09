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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане за пару дней резко подорожал доллар США

CA-NEWS (UZ) -  Доллар резко подорожал в пятницу в обменниках Ташкента. Рост в течении пары дней составил 2%.

В пунктах обмена валют коммерческих банков столицы курс продажи доллара варьируется от до 8890 до 8900 сумов за $1.

На "чёрном рынке" продажная стоимость $1 составила 8920 сум. Днём ранее менялы продавали $1 за 8820 сум. А в начале текущей недели, 6 августа, цена $1 составляла 8760 сум.

Напомним, что официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Узбекистана на пятницу, 9 августа, составляет 8704,87 сумов за $1.
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