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  9 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При пожаре под Москвой погибли двое граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Консульский отдел посольства Узбекистана в России подтвердил распространённую в СМИ информацию о том, что 6 августа 2019 года в Московской области произошёл пожар, в котором погибли двое граждан Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Ещё два пострадавших в пожаре узбекистанцев получили первую медицинскую помощь и находятся у родственников в Сергиево-Посадском районе.

В сообщении не уточняются причины пожара.

Посольство взяло ситуацию на контроль и совместно с Представительством в г.Москве Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана решает консульско-правовые и организационные вопросы по отправке тел погибших на родину.

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