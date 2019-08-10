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  10 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Свыше 40 документов подписано по итогам международного туристического форума в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Свыше 40 документов о сотрудничестве в сфере туризма подписано по итогам завершившегося накануне в Душанбе международного туристического форума «Таджикистан-2019».

Как сообщили «Авеста» в Комитете по развитию туризма Таджикистана, документы, регламентирующие сотрудничество сторон были подписаны, в основном между туристическими ведомствами и агентствами Таджикистана и международными туристическими организациями.
Комитет по развитию туризма Таджикистана подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма с Академией Туризма Анталии, Международной Ассоциацией коммерческого туризма (ATTA), National Geographic (Великобритания) и рядом других структур.
Участники форума обсудили вопросы привлечения инвестиций для развития туристической инфраструктуры в Таджикистане, отмечена необходимость использования возможностей частного сектора и партнеров по развитию
Также была отмечена необходимость увеличения государственной поддержки сферы туризма, развитие народных промыслов, разработка Каталога субъектов, занимающихся народными ремеслами.
Участники туристического форума подчеркнули важность активизации реализации Стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года.
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