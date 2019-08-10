В Самарканде 13-летний мальчик подозревается в изнасиловании 4-летней девочки

CA-NEWS (UZ) - Об изнасиловании в общежитии для малообеспеченных семей в Пайарыкском районе Самаркандской области 4-летней девочки 13-летним мальчиком «Озодлику» сообщил один из очевидцев произошедшего. По словам собеседника, мальчик заманил девочку в укромное место мороженым, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Не представившийся врач медицинского объединения Пайарыкского района подтвердил «Озодлику» информацию о том, что 1 августа 4-летняя девочка была доставлена в больницу с подозрением на сексуальное насилие.

– 1 августа эту девочку действительно доставили в больницу на машине скорой помощи. Ее осмотрел дежурный врач. Однако все прояснится после того, как станут известны результаты судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы. Врачи не имели права осматривать девочку. Девочка не была в том состоянии, чтобы ей оказали экстренную помощь. Наш дежурный врач позвонил в милицию. Там сказали, чтобы мы отправили ее к ним. Девочку отправили в отделение милиции, там ее отправили на экспертизу, – сообщил врач районного медобъединения.

Однако врач Пайарыкского районного отдела судебно-медицинской экспертизы Вохид Абдурахманов заявил нашему радио, что не уполномочен давать информацию о результатах экспертизы.

По словам одного из соседей семьи 4-летней девочки, 13-летний мальчик заманил девочку в укромное место мороженым, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

– Мы живем в здании бывшего общежития медколледжа. Решением районной администрации двухэтажное здание было выделено в качестве жилья бездомным, сиротам, людям, оставшимся без кормильца, а также малоимущем семьям. 13-летний подросток проживает в нашем общежитии вместе с сестрой и матерью, а 4-летняя девочка с бабушкой и мамой. Мальчик заманил ее мороженым и изнасиловал, – говорит собеседник.

По его словам, соседи были вынуждены вызвать «скорую», так как состояние 4-летней девочки было тяжелым.

– «Скорая» увезла девочку вместе с ее матерью. Потом приехали сотрудники милиции и прокуратуры, сфотографировали место изнасилования. Во дворе общежития есть бассейн, а за ним заброшенное место. Он отвел ее туда, а потом то ли изнасиловал, то ли пытался изнасиловать. Точно неизвестно. А потом девочка пришла домой и со слезами рассказала обо всем матери. Та вызвала «скорую», – сказал «Озодлику» один из соседей 4-летней девочки.

Другой сосед семьи 4-летней девочки говорит, что власти пытаются «замять» этот инцидент.

– Они сделали так, чтобы мальчик сбежал. А мать девочки пишет во все инстанции, заявляя, что это дело пытаются «замять». Соседи требуют, что семья мальчика переехала из общежития. К нам приехал хоким и заявил, что ему не нужны люди, которые будут позорить «Наримановку» (прежнее название центра Пайарыкского района – Ред.). «Если подобное повторится, то я всех вас выгоню на улицу», пригрозил нам хоким, – говорит один из жителей общежития для малоимущих семей, «напоминающей трущобы из индийских фильмов».

В распоряжении «Озодлика» не имеется документа, подтверждающего факт изнасилования 4-летней девочки.

Нашему журналисту не удалось связаться с родителями 4-летней девочки и 13-летнего мальчика, подозреваемого в ее изнасиловании.

Заместитель хокима (главы) Пайарыкского района по социальным вопросам Фаррух Олимов опроверг информацию об изнасиловании малолетней девочки. Чиновник пообещал нашему журналисту изучить этот вопрос и перезвонить в нашу редакцию.

​В нашей редакции так и не дождались обещанного звонка.

Специалист пресс-службы районной администрации Дильшод Назаров сказал журналисту «Озодлика», что не слышал о случае изнасилования малолетней девочки, так как приступил к работе всего лишь четыре дня назад.