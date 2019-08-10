Президента Туркменистана высмеяли на американском юмористическом шоу (видео)

CA-NEWS (TM) - 8 августа на популярном американском юмористическом канале Comedy Central показали выпуск передачи The Daily Show with Trevor Noah, часть которого была посвящена Туркменистану. Точнее реакции туркменского правительства на слухи о смерти президента, передает Хроники Туркменистана.

Ведущий Тревор Ноа недоумевает, почему вместо того, чтобы выйти и сказать: «Я жив!», президент снимает видеоролики о своем активном отдыхе.

«Но то, что президент сидит в студии и записывает песню, не подтверждает того, что он жив. Я сейчас могу показать видео Tupaс (рэпер, убитый в 1996 году) в музыкальной студии, это ведь не означает, что он живой… или означает?!», – удивляется ведущий.

Авторов программы также позабавил монтаж пропагандистских роликов.

«Президент не может просто поиграть в боулинг, он должен показывать при этом высшие результаты», – говорится в программе.