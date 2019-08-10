РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана помиловал журналиста и общественного деятеля

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне праздника Курбан айт помиловал осужденных журналиста Ярослава Голышкина и лидера независимого профсоюза Ерлана Балтабая, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

"Да. Подтверждаю эту информацию. В канун праздника Курбан айт глава государства Касым-Жомарт Токаев помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая", – отметил Уали. По его словам, Голышкин и Балтабай раскаялись, полностью признали свою вину и обратились к президенту с прошением о помиловании.

"Лишение свободы заменено на штрафы", – добавил пресс-секретарь.

Редактор павлодарской газеты "Версия" Голышкин в 2015 году был осужден на восемь лет за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Балтабай был осужден на семь лет лишения свободы в июле текущего года. Он был признан виновным в "использовании служебного положения", "нарушении требований устава профсоюза", "растрате профсоюзных денег" и "присвоении профсоюзных денег и причинении истцу вреда в особо крупном размере".

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане создана Ассоциация гастрономического туризма
  • Таджикистан и Кения установили дипломатические отношения
  • В Туркменистане должникам за коммунальные услуги отказывают в выдаче документов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×