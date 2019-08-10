Президент Казахстана помиловал журналиста и общественного деятеля

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне праздника Курбан айт помиловал осужденных журналиста Ярослава Голышкина и лидера независимого профсоюза Ерлана Балтабая, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

"Да. Подтверждаю эту информацию. В канун праздника Курбан айт глава государства Касым-Жомарт Токаев помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая", – отметил Уали. По его словам, Голышкин и Балтабай раскаялись, полностью признали свою вину и обратились к президенту с прошением о помиловании.

"Лишение свободы заменено на штрафы", – добавил пресс-секретарь.

Редактор павлодарской газеты "Версия" Голышкин в 2015 году был осужден на восемь лет за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Балтабай был осужден на семь лет лишения свободы в июле текущего года. Он был признан виновным в "использовании служебного положения", "нарушении требований устава профсоюза", "растрате профсоюзных денег" и "присвоении профсоюзных денег и причинении истцу вреда в особо крупном размере".