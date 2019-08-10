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  10 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центральный банк Узбекистана прокомментировал резкий рост доллара

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане резко повысился курс доллара и центральный банк дали комментарий по этому поводу.

В ЦБ отметили, что курс доллара резко повысился из-за внешних и внутренних факторов. Оказалось, что у основных экономических партнерах Узбекистана (у России, Казахстана и Китая) наблюдается обесценивание национальной валюты к курсу доллара, передает upl.uz.

Внутренним фактором из-за которого повысился курс доллара стало резкое увеличение потребности к иностранной валюте субъектов, которые занимаются импортом. Напоминаем, что вчера курс доллара подорожал на 177 сумов и составил 8882 сумов. Курс евро вырос на 259 сумов и составил 9928 сумов.

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