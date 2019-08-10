От лихорадки денге на Филиппинах скончалось свыше 600 человек

CA-NEWS (CA) - Медицинские власти Филиппин официально объявили о том, что в стране свирепствует эпидемия лихорадки денге. На сегодняшний день в результате этого заболевания скончалось более 600 человек, передает NHK.

Министерство здравоохранения заявило, что за период с января по 20 июля этого года в стране было зарегистрировано 146 тысяч случаев заболевания этим вирусом. Из них 622 случая оказались с летальным исходом.

По свидетельству официальных представителей органов здравоохранения, охваченные этой эпидемией территории простираются от окрестностей столицы страны, города Манилы, до южных районов страны, включая и популярный туристический курорт на острове Себу.

Лихорадка денге представляет собой переносимую комарами вирусную инфекцию, которая может вызывать высокую температуру, головные боли, а также сопровождаться болью в суставах. В тяжелых случаях заболевание может приводить к смертельному исходу.