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  10 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Иран будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки

CA-NEWS (TJ) -  Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид встретился накануне в Душанбе с послом Ирана в РТ Мухаммадтаки Собири. В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития таджикско-иранского сотрудничества в сфере образования и науки, передает Avesta.

«Посольство Ирана в Таджикистане готово развивать сотрудничество в обмене студентами, предоставлении квот для обучения студентам обеих стран, защите научных диссертаций иранских соискателей в диссертационных советах Высшей диссертационной комиссии Таджикистана», – заявил Мухаммадтаки Собир.

Также дипломат отметил готовность иранской стороны в проведении совместных образовательных и научных мероприятий, издании учебников, развитии инклюзивного образования и другое.

«Было бы хорошо организовать обмен студентами по тем направлениям и специальностям, которые не охватывают ВУЗы Таджикистана, а также наладить обмен опытом между учеными и профессорами двух стран», – отметил, в свою очередь Нуриддин Саид.

В конце встречи собеседники подчеркнули, что приложат все необходимые усилия для расширения и укрепления сотрудничества между Таджикистаном и Ираном и сфере образования и науки.

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