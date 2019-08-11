Президент Узбекистана посетит Великобританию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Великобританию, сообщает МИД страны.

Договоренность по поводу организации визита Шавката Мирзиёева в Великобританию была достигнута во время телефонной беседы министра иностранных дел Узбекистана с главой МИД Великобритании.

Глава МИД Узбекистана поздравил Кристофера Пинчера с назначением на должность государственного министра иностранных дел Великобритании, курирующего, в том числе, сотрудничество со странами Центральной Азии, и пожелал ему всяческих успехов на этом ответственном посту.

Телефонная беседа состоялась 9 августа текущего года.

Точная дата визита неизвестна.