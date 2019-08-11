Президент Узбекистана посетит Великобританию
- Узбекистан, политика
- 15:01, 11 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Великобританию, сообщает МИД страны.
Договоренность по поводу организации визита Шавката Мирзиёева в Великобританию была достигнута во время телефонной беседы министра иностранных дел Узбекистана с главой МИД Великобритании.
Глава МИД Узбекистана поздравил Кристофера Пинчера с назначением на должность государственного министра иностранных дел Великобритании, курирующего, в том числе, сотрудничество со странами Центральной Азии, и пожелал ему всяческих успехов на этом ответственном посту.
Телефонная беседа состоялась 9 августа текущего года.
Точная дата визита неизвестна.