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  11 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана посетит Великобританию

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Великобританию, сообщает МИД страны.

Договоренность по поводу организации визита Шавката Мирзиёева в Великобританию была достигнута во время телефонной беседы министра иностранных дел Узбекистана с главой МИД Великобритании.

Глава МИД Узбекистана поздравил Кристофера Пинчера с назначением на должность государственного министра иностранных дел Великобритании, курирующего, в том числе, сотрудничество со странами Центральной Азии, и пожелал ему всяческих успехов на этом ответственном посту.

Телефонная беседа состоялась 9 августа текущего года.

Точная дата визита неизвестна.

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