В шести странах Азии распространяется африканская чума свиней, - ФАО

CA-NEWS (CA) - В Азии из-за африканской чумы за год погибли или были забиты почти 5 млн голов свиней. Это вирусное заболевание, поражающее домашних и диких свиней, было обнаруженного в Азии ровно год назад. Болезнь не представляет опасности для людей, но ведет к гибели всех зараженных свиней и наносит огромный экономический ущерб свиноводческому сектору.

Вспышка африканской чумы свиней была выявлена в шести странах Азии: в Камбодже, Китае, КНДР, Лаосе, Монголии и во Вьетнаме. Согласно данным ФАО, за год в Китае, Вьетнаме и Монголии потери составили более 10 процентов всего поголовья свиней, передает служба новостей ООН.

В некоторых фермерских хозяйствах болезнь уничтожила все поголовье свиней. Странам, пострадавшим больше других, потребуется не один год на восстановление поголовья. Эксперты ФАО призывают все соседние страны проявлять бдительность.

«Поскольку доступной вакцины на рынке не существует, следует уделять больше внимания другим методам противодействия болезни. Странам необходимо вводить меры бдительности на границах - сухопутных, морских, воздушных - для предупреждения завоза и распространения болезни через поступление инфицированных животных или продуктов из зараженной свинины. О вспышках необходимо сообщать незамедлительно», - подчеркнул главный ветеринарный инспектор ФАО доктор Хуан Луброт.

Впервые африканская чума свиней была обнаружена в Африке в 1920-е годы. Помимо вспышки чумы в Азии, эпидемия в настоящее время, хотя и медленно, распространяется среди местного поголовья диких свиней в Европе. Ряд европейских стран уже ввели жесткие меры контроля.

ФАО в сотрудничестве со Всемирной организацией охраны здоровья животных направляет в пострадавшие страны международные бригады быстрого реагирования, чтобы помочь остановить эпидемию.