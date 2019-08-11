Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

семья Уолтон

CA-NEWS (CA) - Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Всего в него попали 25 семей, общее состояние которых оценивается в более чем 1,4 триллиона долларов.

Топ-10 богатейших семей мира:

1) Уолтон, США (сеть магазинов Walmart) — $190,5 млрд;

Уолтоны — это Джим Уолтон, Элис Уолтон, супруга Джима Линн Макнабб Уолтон, Роб Уолтон, его жена Мелани Уолтон. Доходы семьи увеличиваются на $70 тыс. в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день.

2) Марс, США (кондитерская компания Mars) — $126,5 млрд;

Это наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса.

3) Кох, США (промышленная корпорация Koch Industries) — $125 млрд;

Братья Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя несколько десятилетий в корпорацию Koch Industries.

4) Аль-Сауд, правящая династия в Саудовской Аравии — $100 млрд;

5) Вертеймер, Франция (парфюмерный дом Chanel) — $57,6 млрд;

6) Дюма, Франция (модный дом Hermes) — $53,1 млрд;

7) Ван Дамм, де Мевиус и Шпельберх, Бельгия (пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev) — $52,9 млрд;

8) Бёрингер и фон Баумбах, Германия (фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim) — $51,9 млрд;

9) Амбани, Индия (промышленная группа Reliance Industries) — $50,4 млрд;

10) Каргилл и Макмиллан, США (корпорация по торговле продовольствием Cargill Inc) — $42,9 млрд.