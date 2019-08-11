РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за ситуации вокруг Кашмира

CA-NEWS (CA) -  Власти Пакистана приостановили торговые связи с Индией в связи с ситуацией вокруг Кашмира, говорится в заявлении Министерства торговли Пакистана, передает Atameken Business.

"Правительство было радо приостановить двусторонние торговые отношения с Индией, это решение незамедлительно вступает в силу", - отмечается в документе.

Кроме того, пакистанская сторона сообщает о решении приостановить автобусный маршрут с Индией - Лахор-Дели. Это был последний еще работавший общественный вид транспорта, соединявший обе страны.

Власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное сообщение с Индией. В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились. На этой неделе руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Казахстана помиловал журналиста и общественного деятеля
  • От лихорадки денге на Филиппинах скончалось свыше 600 человек
  • В Самарканде 13-летний мальчик подозревается в изнасиловании 4-летней девочки
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×