Обвинявшийся в секс-преступлениях американский финансист Эпштейн покончил с собой в тюрьме

CA-NEWS (CA) - Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в секс-преступлениях, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене, передает "Ъ". Тело бизнесмена было найдено утром, по предварительным данным, господин Эпштейн повесился.

Офис окружного прокурора Манхэттена в прошлом месяце обвинил его в причастности к торговле девушками в возрасте 14 лет для предоставления сексуальных услуг. По данным СМИ, господина Эпштейна задержали из-за пересмотра сделки со следствием, на которую он пошел в 2008 году по делу о сутенерстве. Джеффри Эпштейну грозил пожизненный срок, он признал вину и получил 13 месяцев тюрьмы.

Господин Эпштейн начал карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, затем основал собственную фирму J. Epstein&Co.