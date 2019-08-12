Форум прикаспийских стран стартует в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Туркменистан готовится к проведению первого Каспийского экономического форума.

В национальной туристической зоне «Аваза», где 12 августа пройдёт форум, в воскресенье начала работу выставка инновационных технологий «Туркмен сахра – 2019». 11 августа прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. Организаторами мероприятия заявлено, что Медведев выступит на пленарном заседании форума, а также посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств.

В рамках своего визита в Туркменистан российский премьер, как ожидается, встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. На форум также приглашены представители правительств и бизнеса России, Казахстана, Ирана и Азербайджана, а также делегации других стран, близких к Каспийскому региону. На повестке дня в основном вопросы экономики и предпринимательства, включая инвестиции и создание условий для крупных проектов.

Тем временем корреспонденты Радио Азатлык сообщают, что на время проведения форума туристическая зона «Аваза» будет закрыта для граждан Туркменистана. Кроме того, как сообщается, ограничено передвижение жителей города Туркменбаши и близлежащих посёлков.

Первый Каспийский экономический форум проходит спустя неделю после того, как президент Бердымухамедов после длительного отсутствия из поля зрения общественности, опять появился на туркменском телевидении. Исчезновение президента породило различные слухи о его смерти и плохом самочувствии.