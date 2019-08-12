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  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев и Эрдоган поздравили друг друга с Курбан хайитом

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 августа провел телефонный разговор с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Турции со светлым праздником Курбан-хайит и обменялись искренними пожеланиями, сообщила пресс-служба президента.

В ходе беседы высоко оценены результаты первого заседания Группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел, а также участие делегации Узбекистана в качестве почетного гостя в одиннадцатой конференции послов Турции, которые состоялись 5-6 августа текущего года в Анкаре.

Стороны подтвердили обоюдное стремление и приверженность полномасштабной реализации подписанных соглашений и проектов, достигнутых взаимовыгодных договоренностей, дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

В беседе состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, рассмотрен график предстоящих двусторонних мероприятий.

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