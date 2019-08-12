РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД Афганистана раскритиковал прием лидеров Талибана в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Приём лидеров движения "Талибан" в Узбекистане указывает на то, что Ташкент не желает помочь Кабулу в мирном процессе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади.

8 августа в МИД Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса "Талибан" в Дохе во главе с его руководителем муллой Бародар Ахундом.

"То, как приняли руководство "Талибана" в Узбекистане, а также ход переговоров, не указывают на то, что Узбекистан помогает или обеспечивает площадку для Афганистана", - заявил представитель ведомства. По его словам, Кабул при этом приветствует желание соседних стран помочь мирному процессу в Афганистане.

Он отметил, что страна ожидает от Узбекистана и других стран региона и мира уважения народа Афганистана и его руководства с тем, чтобы именно они имели главную роль в руководстве мирным процессом.

Власти Афганистана заявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Ахмади добавил, что место следующего раунда межафганских переговоров будет определено в ближайшее время. Он напомнил, что о готовности принять раунд на своей территории ранее заявили Узбекистан, Норвегия, Индонезия, ФРГ.
В конце июля МИД Узбекистана заявил, что узбекская сторона готова провести встречу правительства Афганистана и движения "Талибан" в Самарканде и надеется на ее успех. По данным ведомства, конкретное время проведения Самаркандской встречи будет объявлено по мере его согласования со всеми участниками межафганских переговоров.

В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за ситуации вокруг Кашмира
  • На Курбан-байрам в Туркменистане будут отдыхать четыре дня
  • Президент Узбекистана посетит Великобританию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×