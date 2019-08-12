Коканд включен во Всемирный список городов-ремесленников

CA-NEWS (UZ) - В преддверии первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства город Коканд включен во Всемирный список городов ремесленников (World Craft City), сообщает ИА «Дунё».

По этому случаю, президент Всемирного совета ремесленников (World Craft Council) Рози Гринлис и президент Всемирного Совета ремесленников по Азиатско-Тихоокеанскому региону (WCC-APR) Гада Хиджави-Каддуми отметили следующее.

«Благодаря поданной Всемирному совету заявке мы сделали вывод, что ремесло играет большую роль в культуре и промышленности города Коканда, - пишет Р. Гринлис. - Отрадно, что Коканд займет достойное место во всемирном сообществе городов-ремесленников. Ожидаем, что Коканд выполнит свои обязательства в связи с включением в список и будет расширять свои международные обмены, активно сотрудничать с другими городами, представленными во всемирной сети городов-ремесленников для создания общей платформы для ремесленников всего мира».

Гада Хиджави-Каддуми, в свою очередь, выразила искреннюю радость за успех Коканда и пожелала руководству и народу Узбекистана еще больших успехов в сохранении и приумножении своего культурного наследия.

Всемирный список городов-ремесленников существует с 2014 года. На данный момент в него включены 30 городов мира.

Напомним, с марта 2019 года Ассоциация «Хунарманд» Республики Узбекистан была принята в члены Всемирного совета ремесленнпиков (WCC). Международный фестиваль народно-прикладного искусства пройдет в Коканде с 10 по 15 сентября этого года.