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  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге гражданин Узбекистана вместе со знакомым избил и изнасиловал свою сожительницу

CA-NEWS (UZ) -  Рано утром 10 августа в полицию обратился петербуржец с заявлением о том, что он увидел на улице изнасилованную гражданку Узбекистана. Об этом Невским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, он увидел пострадавшую на улице.

Участковый инспектор установил на месте происшествия, что в два часа ночи по улице Димитрова сожитель и земляк 35-летней пострадавшей вместе со своим знакомым по очереди изнасиловали женщину.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи. Врачи обнаружили у нее закрытую травму груди и закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

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