В отношениях США и Монголии отсутствует здоровый баланс, - эксперт

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 31 июля. Во время государственного визита Белый дом заявил: «США и Монголия договорились, что их отношения достигли уровня «стратегического партнерства». 1 августа министр обороны США Марк Эспер находился в Монголии, где встретился с высокопоставленными монгольскими лидерами.

По мере роста напряженности в отношениях с Китаем и Россией частые контакты США с Монголией могут рассматриваться как попытка усилить давление на Пекин и Москву. После демократического перехода Монголия продемонстрировала готовность стать либеральной и демократической страной с США в качестве образца для подражания. Это соответствует стратегии США и предоставляет Вашингтону возможность экспортировать свою идеологию и ценности в Улан-Батор, нацеленный на Пекин и Москву, пишет китайский эксперт Фан Лицзюнь.

По мере того, как китайско-американская торговая война продолжает обостряться, в сообщениях говорится, что Китай может сократить свой экспорт редкоземельных элементов в США в качестве контрмеры. По данным Геологической службы США в 2009 году, у Монголии было 31 млн.тонн редкоземельных ресурсов, 16,77 процента от общего объема в мире и второе место после Китая.

Укрепление связей с Монголией может стать для США способом показать Китаю, что они нашли альтернативную страну, которая может удовлетворить свои потребности в редкоземельных элементах. Это уменьшит зависимость США от Китая в этом отношении, отмечает эксперт.

Укрепляя связи с Монголией, США также пытаются повысить статус Монголии в Северо-Восточной Азии, предоставляя Вашингтону еще один канал для урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове. Монголия поддерживает прочные отношения со всеми странами региона, включая Северную Корею, с небольшими историческими или территориальными проблемами. Улан-Батор хочет укрепить связи с Вашингтоном, чтобы завоевать больше уважения в регионе, по крайней мере, из Токио и Сеула.

Приближаясь к США, Монголия может уменьшить свою зависимость от Китая и России.

Монголия предложила политику «третьего соседа» в 1990 году с целью выстраивания отношений с другими странами, помимо России и Китая, и формализовала свою внешнюю политику и законодательство. Монголия стремилась уменьшить свою политическую, экономическую зависимость и зависимость от безопасности от двух гигантских соседей этой внешней политикой "третьего соседа".

Как сверхдержава США были самым ценным «третьим соседом» Монголии. В Северо-Восточной Азии Япония и Южная Корея являются «третьими соседями» Монголии в экономическом смысле, уточнил Фан Лицзюнь.

После демократического перехода в Монголии Китай стал крупнейшим партнером Монголии в области торговли и инвестиций. Сотрудничая с Японией и Южной Кореей в области инвестиций, технологий и торговли, Монголия хочет сделать свою экономику менее зависимой от Китая и России.

Начиная с 2000 года, США начали придавать большое значение Монголии посредством обмена людьми и сотрудничества. Вашингтон будет и впредь проникать в Улан-Батор с их идеологией, ухаживая за чиновниками в соответствии с ценностями США.

Однако в краткосрочной перспективе Монголии будет сложно изменить свои взаимозависимые связи с Китаем. До тех пор, пока две страны будут уважать основные интересы друг друга, их двустороннее сотрудничество в области политики, экономики, культуры и вооруженных сил в рамках экономического коридора Китай-Россия-Монголия и предложенной Китаем инициативы «Пояс и путь» (BRI) будет устойчиво развиваться. Приграничный регион между двумя странами останется стабильным и будет способствовать дальнейшему развитию, считает китайский эксперт.

Начавшаяся США торговая война против Китая повлияла на мировое экономическое развитие.

Односторонность Вашингтона не получила широкого одобрения со стороны международного сообщества, в то время как BRI Китая и предложение о сообществе общего будущего для человечества получили мировое признание. Модель развития США столкнулась с множеством проблем, и теперь Монголия должна занять рациональную позицию между двумя гигантами.