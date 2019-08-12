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  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Локализован пожар на Кок-Тобе

CA-NEWS (KZ) -  11 августа на юго-западном склоне горы Кок-Тобе произошёл сильный пожар. Были мобилизованы основные противопожарные силы города: более 1500 работников личного состава ДЧС и коммунальных служб, 70 единиц спецтехники.

О ситуации аким Алматы Бахытжан Сагинтаев переговорил с министрами внутренних дел и обороны. На данный момент пожар на территории 10 гектаров локализован.

"Противопожарные службы переходят на режим окарауливания. Будет возбуждено уголовное дело для выяснения причин. Благодарю всех, кто участвовал в тушении пожара и своими героическими действиями не допустил его распространения на город", - сообщил Сагинтаев в Instagram.

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