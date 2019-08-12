Американские и монгольские военные улучшают навыки реагирования при бедствиях

CA-NEWS (MNG) - Военнослужащие Вооруженных сил Монголии перемещают симулированного пострадавшего пациента во время кризисных ситуации 1 августа 2019 года во время учёнии Pacific Angel 19-3 в Улан-Баторе, Монголия. PAC ANGEL - это многосторонняя гуманитарная помощь военно-гражданскому участию, улучшающая партнерские отношения между военными в Тихом океанском ренионе посредством охвата медико-санитарной помощи, реализации гражданских инженерных проектов и обмена экспертами по конкретным вопросам между военнослужащими США, многонациональными военными, неправительственными организациями и монгольскими военными и гражданскими участниками.

Военнослужащие Военно-воздушных сил США и Вооруженных сил Монголии провели 1 августа во время Pacific Angel 19-3 совместные и комбинированные действия по оказанию гуманитарной помощи учениям по массовым жертвам, которые расширяют возможности стран-участниц по оказанию гуманитарной помощи и оказанию помощи при бедствиях, одновременно оказывая полезные услуги людям. нуждается во всей Южной и Восточной Азии.

Это учение стало заключительным этапом обмена опытом по оказанию неотложной медицинской помощи между ВВС США, Вооруженных сил Монголии и экспертами непальской армии во время PAC ANGEL 19-3 и позволил командам применить полученные навыки.

Шесть команд работали вместе, оказывая неотложную медицинскую помощь для симуляции пострадавших, чтобы проверить уроки, которые они получили за предыдущие три дня обучения в классе.

«Сегодняшнее упражнение состояло в том, чтобы собрать вместе различные организации по оказанию помощи при бедствиях, чтобы обсудить и улучшить связь, а также научить эффективному процессу сортировки, который позволяет им лечить сотни пациентов, используя при этом как можно меньше ресурсов», - сказал сержант ВВС США. Скотти Юбанк, фельдшер 673-й медицинской группы.

«Я узнал, что общение между участниками очень важно», - сказал майор Нэргуй Содном, анестезиолог ВС Монголии, который участвовал в практическом тренинге.

Обмены гуманитарной помощью и помощью в случае стихийных бедствий, используемые во время PAC ANGEL 19-3, укрепляют отношения между Монголией, США и другими региональными государствами, способствуя сотрудничеству между военными, гражданскими и неправительственными организациями.