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  12 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан занял второе место на международном конкурсе «Рембат» в АРМИ-2019

CA-NEWS (UZ) -  10 августа завершился конкурс V Армейских международных игр «Рембат», в котором команда Узбекистана дебютом завоевала серебряную награду, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

На конкурсе, который проходил на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института, приняли участие специалисты-ремонтники боевой техники из 8 стран мира: России, Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи и Иордании.

Соревнования, которые начались 4 августа состояли из 4 этапов: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Военно-техническая эстафета», «Смешанная эстафета». Участникам предстояло пройти индивидуальную гонку на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1, показать навыки в стрельбе из огнестрельного оружия, состязается в военно-технической эстафете и участвовать в смешанной эстафете на машинах технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эксплуатационных машинах РЭМ-КЛ и БРЭМ-1.

Команда Минобороны Узбекистана, принимая впервые участие на этом конкурсе, в 4-х этапах завоевала вторые места и в одном первое. Первое место на конкурсе досталось представителям России. На втором Узбекистан. Тройку сильнейших ремонтников автобронетанковой техники замыкает команда Лаоса.

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