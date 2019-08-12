В Таджикистане смягчат наказание за возбуждение национальной или религиозной вражды

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана намерены смягчить наказание за возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды. Поправки в Уголовный кодекс Таджикистана и в Кодекс РТ об административных правонарушениях, подготовленные Генпрокуратурой, на данный момент находятся на стадии рассмотрения.

Осведомленный источник сообщил Радио Озоди, что в случае одобрения поправок парламентом за возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды будет предусмотрено и уголовное и административное наказание. Сейчас лицам, обвиняемым по ст. 189 УК Таджикистана грозит уголовное наказание – от 5 до 12 лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления.

Сарвар Холикзода, начальник Управления по законодательству основ конституционного строя, обороны и безопасности Министерства юстиции Таджикистана, участвовавший в редакции поправок, разъяснил, что в трех случаях:

- если преступление совершено впервые,

- если деяние не содержит в себе общественной опасности,

- если виновный раскаивается в содеянном,

будет возбуждено дело об административном правонарушении. Во всех других случаях, подсудимого ждет уголовное наказание, отметил Сарвар Холикзода.

"Таджикистан намерен смягчить наказание за возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды в соответствии со своими международными обязательствами и в целях обеспечения справедливого судебного разбирательства", добавил чиновник Минюста.

Поправки в Уголовный кодекс Таджикистана и в Кодекс РТ об административных правонарушениях должны быть одобрены парламентом и подписаны главой государства.

В Таджикистане десятки человек оказалось за решеткой по обвинению в возбуждении национальной, расовой, местнической или религиозной вражды, в том числе в социальных сетях. Многие осужденные за лайки, репосты и публикации в интернете, а также за распространение листовок, содержащих призыв к национальной, расовой или религиозной вражде, после принятия этих поправок могут выйти на свободу по амнистии или рассчитывать на сокращение срока заключения, сказал в беседе с Радио Озоди источник в правоохранительных органах Таджикистана.

Однако эти поправки не спасут тех, кто осужден за одобрение в соцсетях действий экстремистских и террористических организаций и группировок, уточнил он.

По статистике в Таджикистане в интернете сидит, в основном, молодое поколение - от 15 то 30 лет. «Власти поняли, что многие пользователи соцсетей могут ставить лайк или делится постами, даже не зная сути публикации, и не подозревая, что это противозаконно», говорит таджикский аналитик Фаридун Ходизода.

Напомним, известный таджикский адвокат Бузургмехр Ёров осужден, в том числе, за возбуждение межнациональной и религиозной вражды. Журналиста Хайрулло Мирсаидова также обвиняли в разжигании национальной вражды, но позже прокуратура решила все-таки исключить из обвинительного заключения статью 189 УК Таджикистана.