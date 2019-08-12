Из-за наводнений и оползней в Индии погибли 170 человек

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CA-NEWS (CA) - В южной и западной частях Индии 170 человек погибли из-за наводнений и схода грязевых оползней с приходом периода муссонных дождей, передает NHK.



В наиболее сильно пострадавшем штате Керала многие города затоплены с четверга прошлой недели. По меньшей мере 80 мест пострадали от схода грязевых оползней.

Военнослужащие используют лодки, пытаясь спасти жителей, оказавшихся отрезанными от внешнего мира.

Местные власти сообщают, что только в штате Керала после нескольких дней проливных дождей погибли 68 человек. Приблизительно два миллиона были вынуждены эвакуироваться.

По словам одного из официальных представителей, наводнение подступило со всех сторон, и выжившие находятся в трудной ситуации.

Во время сезона муссонных дождей, который продолжается с июня по сентябрь, наводнения и оползни становятся настоящим бичом для Индии.

Как ожидается, в пострадавших регионах будут продолжаться бедствия, связанные с дождями, поскольку на ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют новые ливни.