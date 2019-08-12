Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город

- Туркменистан, общество
- 10:55, 12 августа 2019
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- Обновлено: 10:57, 12 августа 2019 English
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город "Каспий", передает РИА Новости.
"Считаем целесообразным сформировать реально важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать инновационный город "Каспий". Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийский и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия", - предложил Бердымухамедов, выступая на открытии Каспийского экономического форума в курортной зоне "Аваза" в Туркменистане.
По мысли президента, в инновационном городе будут созданы цифровые кластеры.
Где может быть создан такой город, Бердымухамедов не уточнил.
Напомним, что первый Каспийский экономический форум стартует 12 августа.