Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город "Каспий", передает РИА Новости.

"Считаем целесообразным сформировать реально важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать инновационный город "Каспий". Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийский и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия", - предложил Бердымухамедов, выступая на открытии Каспийского экономического форума в курортной зоне "Аваза" в Туркменистане.

По мысли президента, в инновационном городе будут созданы цифровые кластеры.

Где может быть создан такой город, Бердымухамедов не уточнил.

Напомним, что первый Каспийский экономический форум стартует 12 августа.



